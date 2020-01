Lionel Messi (32 ans) est assurément plus proche de la fin de sa carrière que du début. Lointaine est d’ailleurs l’époque où le natif de Rosario effectuait ses débuts sous les couleurs du Barça, son club de toujours. C’était le 16 octobre 2004, un jour de derby face à l’Espanyol Barcelone. Depuis, la Pulga a raflé six Ballons d’Or (un record), marqué de nombreux buts et remporté de multiples trophées, dont quatre Ligues des Champions, avec les Blaugranas. Alors que le contrat actuel de Lionel Messi court jusqu’en juin 2021 en Catalogne, le président du Barça a confié que l’histoire du club avec l’Argentin est loin d’être terminée.

« Messi arrêtera au Barça quand il le voudra, c’est une relation à vie, il le sait. Il reste encore beaucoup (d’années à passer avec) Leo Messi, de nombreuses années de bon football, de jeu, à nous faire profiter et apprécier, parce que bien qu’il lui reste moins de temps qu’avant, il y en a encore beaucoup », a lâché Josep Maria Bartomeu à Mundo Deportivo au cours d’un Gala organisé par le quotidien catalan. Quoiqu’il arrive, Lionel Messi restera l’un des plus grands joueurs de tous les temps, que ce soit du FC Barcelone ou du football en général.