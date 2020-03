Ces dernières semaines, alors que la pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet l’Europe, le football a été mis à l’arrêt pour lutter contre la propagation du virus. Forcément, l’impact économique et financier pour les clubs professionnels comme amateurs est (et sera) énorme tant le manque à gagner est conséquent. En France, les pensionnaires de Ligue 1 veulent se tourner vers des prêts pour tenter de sauver la situation. En Angleterre, le président de Gillingham, évoluant en League One (3e division), Paul Scally, a lancé un cri d’alarme aux cadors anglais afin de sauver l’ensemble du monde professionnel outre-Manche.

Dans des propos rapportés par le Mirror, le dirigeant des Gills a tiré la sonnette d’alarme sur la situation financière des clubs pros (les 4 premières divisions) en Angleterre en pleine crise liée au COVID-19. Il demande à tous les joueurs de réduire considérablement leur salaire afin d’éviter que 1 000 d’entre eux sous contrat ne se retrouvent sans emploi. Paul Scally, l’une des voix les plus importantes de l’EFL (English Football League), en appelle à un plan de solidarité entre les clubs des différents échelons et soumet notamment l’idée que Manchester City prête de l’argent aux petits clubs pour survivre. Selon lui, si la situation perdure, « il n’y a aucune chance que les clubs de Premier League continuent à payer les joueurs plus de 110 000 ou 210 000 euros par semaine. En League One et League Two, vous avez peut-être seulement 4 ou 5 propriétaires qui ont une situation financière saine. Dans ces deux divisions, nous parlons probablement de 40 ou 45 clubs qui se trouvent en grand danger », a-t-il déclaré. Reste à savoir quelles décisions seront prises face à cette crise sans précédent que traverse le football anglais.