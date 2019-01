Alors que la rencontre entre Marseille et Lille (victoire 2-1 du LOSC) s’est jouée dans une ambiance houleuse, les supporters marseillais faisant d’abord une grève d’encouragements dans les virages pendant les premières minutes de la rencontre, avant de faire arrêter le match pendant 38 minutes suite à un pétard lancé sur la pelouse, l’entraîneur lillois Christophe Galtier a tenu à leur adresser un message en conférence de presse. Il est d’abord revenu sur l’incident qui a arrêté le match : « Ce n’est pas agréable la coupure, cette interruption fait que l’on ne sait pas comment on va repartir. Je suis content que le match ait pu reprendre. Évidemment que les supporters marseillais sont tristes et en colère, mais derrière cet incident-là, le public a poussé son équipe et l’a encouragée. C’est dans ces moments-là où il faut être solide et costaud, on a su résister. »

Galtier a ensuite conseillé aux supporters de l’OM de continuer à soutenir leur équipe, malgré la mauvaise passe actuelle des Phocéens : « Pour avoir vécu une saison très difficile l’année dernière, je leur conseille de pousser, pousser, pousser derrière leur équipe, parce que quand le stade Vélodrome pousse, c’est quand-même beaucoup plus difficile pour l’adversaire. »