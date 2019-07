Actuellement présent en Égypte pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Sadio Mané va disputer la demi-finale face à la Tunisie (rencontre à suivre sur notre live commenté). Interrogé sur son joueur star par le Mirror, le président de la fédération sénégalaise Saee Seck lui a conseillé de partir au Real Madrid : « tout le monde sait que Mané figure dans le top 10 des meilleurs footballeurs au monde et il a eu beaucoup de succès à Liverpool la saison dernière. »

« Lui tout comme Mo Salah et Firmino est phénoménal. Mais c’est le football, il a remporté la Ligue des champions la saison dernière et il a la chance d’aller à Madrid. Selon moi, c’est le meilleur club du monde. Même si je suis un fan de Barcelone, je pense toujours que le Real est le meilleur et Mane devrait penser sérieusement à cette offre. Il a joué à Southampton et quand l’occasion s’est présentée, il l’a pris et est allé à Liverpool et il a répondu présent en Angleterre. Je pense qu’il réussira bien avec un autre défi dans un autre pays » a poursuivi le dirigeant.

