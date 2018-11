Il devrait agiter le prochain mercato. Brahim Diaz (19 ans), en fin de contrat l’été prochain avec Manchester City, est l’un des nouveaux cracks de la planète football. Seulement, depuis quelques jours, son nom est associé au Real Madrid, qui aimerait le recruter gratuitement à la fin de son bail avec le club anglais. De plus, le jeune joueur serait intéressé pour jouer sous le maillot des Merengues.

Seulement, le Real Madrid ne serait pas seul sur les tablettes, et Manchester City verrait un autre club négocier avec sa pépite : le Paris Saint-Germain. En effet, selon AS, le club de la capitale s’intéresserait à la situation de Brahim Diaz et tenterait de le séduire pour le faire rejoindre la Ligue 1 l’été prochain. Seulement, l’Espagnol souhaite signer du côté de Madrid. Affaire à suivre...