Le tout jeune milieu de terrain de Fulham (18 ans), Ryan Sessegnon, pourrait bien faire ses valises cet été, alors que son club disputera la Championship la saison prochaine. Et plusieurs clubs se bousculent déjà pour faire venir le joueur, puisque comme l’indique The Sun, quatre écuries européennes veulent faire signer l’Anglais : Tottenham, Manchester United, le PSG et le Borussia Dortmund.

Le quotidien anglais précise que pour le moment ce sont les Spurs qui sont les favoris pour attirer Sessegnon, lui dont le bail expire en 2020 à Fulham. Le fait qu’il ne lui reste qu’un an de contrat pourrait pousser les dirigeants des Cottagers à céder l’international espoir cet été, au risque de le voir partir librement l’an prochain. Sa valeur est estimée à 50 M£ (environ 57 M€), une somme que seraient prêts à débourser Tottenham, MU et le PSG.