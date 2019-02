CR7 « à l’assaut de Lionel Messi »

Même dans deux championnats différents, le duel continue. Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi, cela fait plus de dix ans que cela dure et ce n’est pas près de s’arrêter. Selon le journal Tuttosport du jour, la star portugaise, aujourd’hui en déplacement avec la Juventus Turin du côté de Sassuolo (18H) se lance « à l’assaut de Lionel Messi » dans la course au Soulier d’Or, qui récompense le meilleur buteur tous championnats européens confondus. Actuellement La Pulga en est à 21 unités en Liga pendant que CR7 en est à 17. Quatre unités d’écart que le champion d’Europe 2016 veut boucher et si possible le plus vite possible. Première réponse ce soir à Sassuolo pendant que Messi et le Barça iront défier Bilbao sur sa pelouse (20H45).

Ryan Sessegnon dans le viseur de MU

En s’imposant facilement sur la pelouse de Fulham (3-0), Manchester United s’est emparé de la 4e place de la Premier League. Mais les Red Devils se sont peut-être aussi rendu un service pour le prochain mercato. En effet, si les Cottagers sont relégués en Championship en fin de saison, ils leur sera alors plus facile de libérer leur jeune star, Ryan Sessegnon, un des Anglais les plus prometteurs en Premier League. Une bonne affaire pour MU qui a dans le viseur le latéral de 18 ans. Enfin, tout est relatif. Selon le Daily Express, Manchester devra tout de même débourser au moins 50 millions de livres, soit 57 millions d’euros pour convaincre Fulham de le céder.

Lautaro Martinez sauve Spalletti

Sous grosse pression après plusieurs résultats négatifs, le coach italien de l’Inter Milan Luciano Spalletti peut souffler. En effet, il a hier gagné un peu de sursis grâce à un Argentin : Lautaro Martinez. Sur la pelouse de Parme, c’est lui qui a inscrit le but de la victoire à dix minutes du terme de la rencontre et donc offert trois points capitaux aux Interistes. « La crise est évitée » pour la Gazzetta dello sport et Spalletti va pouvoir travailler un petit plus sereinement. Surtout qu’un dès objectifs de la saison de l’Inter approche dès jeudi : le 16e de finale aller de la Ligue Europa contre le Rapid de Vienne. Une compétition que les dirigeants de l’Inter veulent gagner en fin de saison.