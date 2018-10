Julen Lopetegui joue peut-être son dernier match sur le banc du Real Madrid, cet après-midi. L’entraîneur pourrait voir son poste en danger si son équipe ne gagne pas. Mené 2-0 dans son antre de Santiago Bernabeu à la pause, face à Levante, l’ancien sélectionneur de la Roja a peut-être vu son cas s’aggraver au début de la seconde période. La faute à un triste record. Vieux de 116 ans.

A la 55e minute de la rencontre face à Levante, les Merengues ont officiellement battu leur record d’inefficacité face au but. Cela fait maintenant près d’un mois que le Real Madrid n’a pas marqué (depuis le 22 septembre). Soit 465 minutes (7 heures et 45 minutes). Il s’agit de la pire disette de l’histoire du club, en 116 ans d’histoire ! Depuis le but de Marco Asensio contre l’Espanyol Barcelone le 22 septembre, le Real Madrid n’a plus marqué un seul but, toutes compétitions confondues. C’est le Real Madrid saison 1984-85 qui détenait jusqu’alors ce triste record.