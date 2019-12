Brendan Rodgers (46 ans) a signé un tout nouveau contrat fort lucratif avec Leicester. Désormais lié aux Foxes jusqu’en 2025, le coach anglais a fermé la porte à un départ du côté d’Arsenal. Il faut dire que tout se passe bien pour lui au club en ce moment car le champion d’Angleterre 2016 est 2e de Premier League après 15 journées mais Rodgers ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, il vise des trophées dorénavant.

« Nous voulons vraiment nous installer dans le haut du classement lors des prochaines années, et il y a tellement de choses et de possibilités à développer ici. J’espère qu’en mon temps ici, nous pourrons continuer à battre des records et gagner des trophées, rester compétitifs et lutter, c’est ce qui est important. Je veux que l’on se souvienne de cette équipe dans 30 ans pour son niveau de football et pour sa compétitivité. Ce serait le summum pour moi. » Une chose est certaine, on ne peut pas taxer Rodgers d’un manque d’ambitions.