Le message est on ne peut plus clair. Invité sur SFR Sport, Eric Roy, le directeur sportif du RC Lens, s’est confié sur la suite du mercato hivernal. A écouter les dires de ce dernier, deux joueurs semblent être plus que jamais sur le départ : Moussa Maazou et John Bostock.

Si le premier est proche d’Ajaccio selon La Voix du Nord, l’avenir de John Bostock est plus flou. « J’ai eu des offres, John n’a pas souhaité donner suite. J’ai été très clair avec lui. Soit il trouve une solution cet hiver. Si le 1er février, il est là, il ne sera plus dans le projet RC Lens », a déclaré Roy sur SFR Sport.