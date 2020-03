Aujourd’hui entraîneur adjoint du côté du PSV Eindhoven, Boudewijn Zenden n’a pas oublié son passage à l’Olympique de Marseille (2007-2009). Le Batave, interrogé par le magazine anglais Four Four Two, s’est souvenu de quelques anecdotes croustillantes. « J’ai connu des débuts difficiles. Les premiers matches ne se sont pas très bien passés, et nous étions proches de la queue du classement. Les supporters sont venus au centre d’entraînement pour nous dire leur façon de penser et sont devenus fous. Marseille peut être très intense. Quelques jours plus tard, Albert Emon est parti et Éric Gerets est arrivé. Mais nous avons terminé 3es cette année-là et, puis, la saison suivante, nous avons perdu le titre aux dépens de Bordeaux », a-t-il confié avant de poursuivre.

« Ils ont gagné leurs 11 derniers matches de la saison, souvent par un seul but d’écart. Ça m’a rendu fou. Nous avons perdu contre Lyon l’un des nos derniers matches de la saison, ce qui nous a sans doute coûté le titre. Mais, globalement, j’ai vraiment passé un bon moment à Marseille », a-t-il regretté amèrement, avec un souvenir très particulier. « Je m’entendais bien avec les joueurs de Marseille. Je me rappelle être assis dans le vestiaire lorsque ce nouveau joueur est arrivé. Je pensais que c’était un joueur français, avant que je réalise qu’il venait d’Angleterre. Je me suis dit : "oh, un Anglais ?!", parce que c’est rare de les voir s’exporter. C’était Tyrone Mears, qui venait de Derby, et nous nous sommes bien entendus. Je l’ai pris sous mon aile parce qu’il ne parlait pas français et je l’ai aidé à trouver une maison et à ne pas se faire avoir. C’est un bon mec ». Pas sûr que les supporters phocéens s’en souviennent...