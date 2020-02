Le Stade Anoeta de San Sebastian était ce samedi après-midi le théâtre d’un duel pour l’Europe, entre la Real Sociedad (8e) et le FC Valence (7e). Un match vite plié... Au bout de 12 minutes, les locaux ouvraient le score par Mikel Merino qui inscrivait son 3e but de la saison dans l’élite du football espagnol. Ce dernier était imité juste avant la mi-temps par l’ex-joueur d’Arsenal, Nacho Monreal, qui portait le score à 2-0.

Au retour, Adnan Januzaj y allait lui aussi de son but avec une frappe pure du pied gauche qui finissait sa course dans la lucarne de Jaume Domenech. Le score ne bougeait plus et la Real s’imposait facilement 3-0. Avec ce succès, les hommes d’Imanol Alguacil grimpaient à la 4e place, à égalité de points avec l’Atlético de Madrid (5e) et le FC Séville (6e).