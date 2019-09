Dans le cadre de la quatrième journée de Liga, l’Atlético de Madrid se déplaçait à Saint-Sébastien pour y affronter la Real Sociedad. Victorieux de leurs trois premiers matchs de la saison, les hommes de Diego Simeone devaient rendre les armes ce samedi. Tout s’est décanté en trois minutes pour la Real. Juste avant l’heure de jeu, Merino servait à l’entrée de la surface Martin Odegaard.

L’ancien Madrilène s’infiltrait dans la défense des Colchoneros et d’une frappe déviée trompait Oblak (1-0, 58e). Trois minutes plus tard, Odegaard sur coup-franc trouvait la tête d’Isak mal négociée par Oblak. Monreal qui avait bien suivi poussait le cuir au fond des filets (2-0, 61e). Le portier de l’Atlético sortait quelques minutes plus tard sur blessure (65e). En fin de match, les Colchoneros poussaient pour recoller au score mais se heurtaient à un grand Moya. Malgré cette défaite, l’Atlético de Madrid conservait sa place de leader au classement.

