Pour le compte de la 14e journée de Liga, l’Espanyol Barcelone (5e) se déplaçait sur la pelouse de Getafe (13e). Alors qu’ils restent sur deux défaites consécutives en championnat, les Pericos devaient se relancer aujourd’hui contre un adversaire à sa portée. Mais ce sont les locaux qui se sont imposés largement, sur le score de 3 buts à 0. Après une première période sans réelle occasion, les deux équipes rentraient pourtant aux vestiaires sur un score nul et vierge.

De retour sur la pelouse, le club de la banlieue sud de Madrid prenait rapidement les devants : Jorge Molina Vidal héritait d’un ballon dans la surface et, d’une frappe en pivot, trompait Diego Lopez (1-0, 55e). Dix minutes plus tard, Jaime Mata faisait le break en battant calmement le portier adverse, après une perte de balle bête des Catalans (2-0, 65e). À dix minutes du terme, Vitorino Antunes inscrivait un troisième et dernier but d’une frappe de 25 mètres (3-0, 80e). Les Azulones font un bond de sept places au classement et prennent le sixième rang provisoire, à une longueur derrière leur adversaire du jour.