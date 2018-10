Le FC Barcelone accueillait le Real Madrid pour le compte de la 10e journée de Liga. Les Blaugranas entraient très bien dans la partie. Ils ouvraient même le score assez rapidement. Lancé par Ivan Rakitic, Jordi Alba adressait, depuis son côté gauche, un centre en retrait à destination de Philippe Coutinho. Le Brésilien, parfaitement isolé par un appel de Luis Suarez, ne se faisait pas prier pour marquer (1-0, 11e). La domination des Catalans était sans appel, les Merengues ne réagissant que par quelques tentatives lointaines (Karim Benzema, Sergio Ramos ou encore Marcelo). Luis Suarez allait enfoncer le clou à la demi-heure de jeu. El Pistolero obtenait un penalty pour une faute de Raphaël Varane et se faisait justice lui-même (2-0, 30e). Au retour des vestiaires, la Casa Blanca, transfigurée, revenait dans la partie. Isco débordait côté droit et adressait un centre en retrait que Marcelo reprenait victorieusement en deux temps à bout portant (2-1, 50e).

Sergio Ramos, de la tête (54e), et Luka Modric, d’une frappe sur le poteau (55e), accentuaient la pression sur les buts de Marc-André ter Stegen. Suarez touchait lui aussi du bois. La reprise de l’Uruguayen, sur un centre de la droite de Sergi Roberto mis sur orbite par Ivan Rakitic, s’écrasait sur le poteau de Thibaut Courtois (61e). Karim Benzema ratait une énorme situation de la tête sur un centre délivré par Lucas Vazquez, entré à la pause en lieu et place de Raphaël Varane blessé (68e). Il y avait du K. O. dans l’air. Et c’est finalement le Barça qui trouvait le chemin des filets. Sur un débordement de Sergi Roberto, Suarez reprenait de la tête et laissait Courtois sur place (3-1, 75e). Le buteur de la Celeste profitait ensuite d’une récupération haute de Roberto suite à une erreur majeure de Ramos pour s’en aller battre tranquillement Courtois d’un subtil piqué (4-1, 83e). Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Ousmane Dembélé déposait Nacho et adressait un centre qu’Arturo Vidal catapultait de la tête dans les buts de Courtois (5-1, 87e). Le Belge empêchait ensuite Suarez de réaliser un quadruplé (89e). Le Barça reprend la première du classement à l’Atlético de Madrid, le Real s’enfonce lui toujours un peu plus dans la crise.

