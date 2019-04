Après la victoire du Real Madrid face à Eibar (2-1) cet après-midi, le FC Barcelone (1er, 70 points) défiait son dauphin, l’Atlético de Madrid (2e, 62 points), au Camp Nou. Et ce choc de la 31e journée de Liga était très important pour le titre. En cas de victoire, les Blaugranas pouvaient faire un grand pas faire le sacre, tandis que les Colchoneros souhaitaient eux rattraper le leader. Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul et vierge, le Barça a su faire la différence en fin de rencontre pour s’imposer 2-0.

En première période, les Colchoneros se retrouvaient rapidement en infériorité numérique. Diego Costa, certainement pour des mots déplacés envers l’arbitre, était en effet expulsé à la 28e minute de jeu. À onze contre dix, les Catalans poussaient pour marquer et à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Suarez débloquait la situation d’une frappe du droit (1-0). Seulement deux minutes plus tard, Messi doublait la mise (87e, 2-0). Cette victoire permet donc au FC Barcelone de prendre onze points d’avance sur l’Atlético de Madrid, alors qu’il reste sept matches.