Opposé à Villarreal en match en retard de la 34e journée, le FC Barcelone n’a connu

aucune difficulté pour s’imposer au Camp Nou (5-1). Le club catalan n’a laissé aucune chance au sous-marin jaune et Ousmane Dembélé, titulaire, s’est illustré avec un doublé.

Après avoir inscrit le quatrième but des Blaugranas suite à un excellent travail de Rakitic (87e), l’international français s’est fait plaisir face à une défense adverse inexistante. L’ancien joueur du Borussia Dortmund, trouvé après un corner adverse, a remonté tout le terrain balle au pied, laissant ainsi un adversaire au sol avant d’accélérer et placer un sublime ballon piqué à l’entrée de la surface. De quoi conclure le spectacle en beauté.

[VIDEO - BUT] Barcelone Ousmane Dembélé marque un but splendide

Une course en solitaire de plus 50 mètres conclue par un magnifique lob !!! https://t.co/3ByVh69nhe

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 9 mai 2018