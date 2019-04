Pour le compte de la 30e journée de Liga, Huesca et le Celta de Vigo croisaient le fer pour une rencontre entre relégables. Et très rapidement, Mendez ouvrait la marque pour les visiteurs (0-1, 14e). À l’heure de jeu, Aspas doublait la mise (0-2, 57e), mais Enric réduisait immédiatement la marque (1-2, 63e). Avila égalisait par la suite (2-2, 71e) avant que Pulido ne donne l’avantage à Huesca (3-2, 73e). Finalement, Boudebouz égalisait (3-3, 81e) et offrait un point au Celta Vigo.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Eibar affrontait le Rayo Vallecano. Les locaux pouvaient intégrer la première partie de tableau en cas de succès face aux 19es de Liga. Et pourtant, le Rayo Vallecano ouvrait la marque en première période par Pozo (0-1, 40e). Mais Eibar se réveillait dans le second acte et Charles égalisait (1-1, 64e), avant que Leon ne donne l’avantage aux siens (2-1, 74e) pour un succès précieux.