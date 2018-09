Ce soir au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille affrontait Guingamp en fermeture de la 5e journée de Ligue 1. Avant la rencontre, les Guingampais pointaient à la dernière place du championnat avec quatre défaites en quatre rencontres. Après dix premières minutes de jeu assez calmes, Morgan Sanson trouvait une ouverture côté gauche pour Jordan Amavi. Le latéral gauche centrait en première intention pour Kostas Mitroglou qui talonnait en direction de Lucas Ocampos. La frappe de l’Argentin était dégagée par Jordan Ikoko (11e). Alors que Marcus Thuram continuait à faire mal à l’OM, Kostas Mitroglou se procurait la plus grosse occasion de la première période. Sa tête finissait sur la droite du but guingampais (30e). Un peu plus tard, Florian Thauvin inquiétait la défense guingampaise en éliminant deux joueurs dans la surface, mais sa frappe était finalement contrée par Jérémy Sorbon (40e).

Au retour des vestiaires, Kostas Mitroglou obtenait une nouvelle chance. Sur un corner tiré par Florian Thauvin, Adil Rami déviait le ballon de la tête au premier poteau et l’avant-centre marseillais se jetait pour pouvoir placer une tête qui finissait sur le montant de Johnsson (51e). Quelques minutes plus tard, à la 57e minute, Florian Thauvin trouvait finalement le chemin des filets d’une tête et permettait à l’Olympique de Marseille de mener 1-0. Dimitri Payet doublait ensuite la marque à la 73e minute. À 30 mètres du but, l’attaquant olympien reprenait de volée un ballon dégagé par la défense de Guingamp. Sa frappe finissait dans les buts Johnsson et permettait à l’OM de prendre le large. Florian Thauvin continuait de régaler le Vélodrome. Le Français contrôlait du bout du pied puis se replaçait sur son pied gauche pour enrouler une frappe qui se logeait dans le petit filet opposé (80e, 3-0). Kostas Mitroglou y allait également de son but trois minutes plus tard sur un service cinq étoiles de Payet (83e, 4-0). Grâce à cette victoire, les Marseillais pointent désormais à la deuxième place du championnat derrière Paris alors que Guingamp est toujours bon dernier de Ligue 1 avec 5 défaites en 5 matches.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.