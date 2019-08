La troisième journée de Ligue 1 débutait ce samedi soir avec quatre matches au programme dans ce multiplex, et notamment une rencontre entre le Stade Brestois et le Stade de Reims. Si les locaux se sont imposés 1-0 grâce à un but de Charbonnier (86e), le match a surtout été marqué par une petite interruption en début de seconde période.

Suite à des chants à caractère homophobe, l’arbitre de la partie, M. Ben El Hadj, a stoppé la rencontre quelques secondes pour aller voir le speaker du Stade Francis-Le Blé, à la 53e minute, afin que ce dernier demande aux supporters de stopper leurs propos. Des « la Ligue, la Ligue, on t’en**** » ont notamment été entonnés. Pour rappel, le match entre Nancy et Le Mans (Ligue 2) le week-end dernier avait aussi été stoppé quelques instants pour la même raison.

53' Moment de flottement au Stade Francis-Le Blé. Le délégué prend le micro pour préciser que si certains chants persistaient en tribunes, alors le match pourrait être arrêté. Finalement, le jeu reprend #SB29SDR (0-0) — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 24, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10