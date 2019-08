Depuis 25 ans, énormément de joueurs ont écumé les stades de Ligue 1. Des stars, des légendes, des joueurs de clubs, tous ont conservé une place particulière dans le cœur des supporters. Et les internautes ont été invités à voter pour leur onze type de légende de ces 25 dernières sur le site officiel de la LFP.

Et ils ont choisi une équipe mixte entre les stars d’hier et celles d’aujourd’hui. Ainsi, ils ont choisi Fabien Barthez dans les buts. Une défense composée de Lilian Thuram, Laurent Blanc, Basile Boli et Éric Abidal. Au milieu, on retrouve Claude Makélélé, Zinédine Zidane et Juninho. Et c’est trois attaquants du Paris Saint-Germain qui animent le front de l’attaque avec Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé.

Fabuleux Mythique Splendide ! C'est le 11 de légende que vous avez choisi Vous étiez très nombreux à participer, merci à tous ! #Ligue1Legends On vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux #11TypeFans pic.twitter.com/oNUpEgVORC — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 1, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10