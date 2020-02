C’est un classique du championnat de France qui se disputait ce soir au Matmut Atlantique, où les Girondins de Bordeaux accueillaient l’Olympique de Marseille pour ce dernier match de la 22e journée de Ligue 1. Deuxièmes, les Marseillais voulaient l’emporter pour tenir Rennes, troisième, à distance, alors que les Bordelais étaient sur une mauvaise dynamique malgré une victoire face à Nantes lors de la dernière journée. Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un 0-0.

Alors que la première période, assez équilibrée, touchait à sa fin, Pablo pensait avoir donné l’avantage aux hommes de Paulo Sousa. Mais le but était annulé, et les vingt-deux acteurs de la partie rentraient aux vestiaires sur un score de 0-0. On n’était clairement pas sur un match spectaculaire, même si Basic touchait tout de même la barre (74e). Pas grand chose d’autre à signaler et pas de buts donc, et l’OM enchaîne sur un deuxième 0-0 en Ligue 1. Le point du nul permet aux Girondins de remonter jusqu’à la dixième place.