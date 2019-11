L’OM recevait le Stade Brestois pour inaugurer cette 15e journée. Largement supérieurs dans le jeu, les Olympiens sont passés par tous leurs états ce soir et ont fini par s’imposer 2-1 grâce à un but magnifique de Radonjic dans les dernières minutes (2-1, 89e). Avec ce succès, les Marseillais sont assurés de terminer cette journée à la 2e place puisqu’ils ont désormais 4 points d’avance sur Angers.

Ils se sont tout de même fait très peur dans ce match. Ils ont d’abord mis un certain temps à trouver l’ouverture, la faute à un Larsonneur très en forme, qui aura été sauvé par sa barre et son poteau à trois reprises. Finalement, Bouna Sarr venait récompenser le très bon match de son équipe (1-0, 56e). Et alors qu’on s’avançait vers un succès tranquille et mérité de l’OM, Cardona a réussi à égaliser en toute fin de rencontre sur la deuxième occasion brestoise du match (1-1, 88e). Mais, ça s’était sans compté sur la frappe enroulée de Radonjic dans la lucarne...

Revivez les temps forts du match sur notre live.