Après la Ligue des Champions, qui a reversé des gros morceaux comme le Napoli, le Borussia Dortmund ou l’Atlético Madrid, c’était au tour des formations engagées en Ligue Europa de tenter de se qualifier pour le tour suivant.

L’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice étaient déjà eux, assurés de passer l’hiver au chaud grâce à leurs précédentes victoires. Ils ont été rejoints par l’Olympique de Marseille qui s’est qualifié dans la douleur grâce à un match nul plus que poussif à l’Orange Vélodrome face à la formation autrichienne du Red Bull Salzbourg (0-0). Les trois clubs français et les autres clubs qualifiés connaitront leurs adversaires lundi prochain pour le tirage des seizièmes de finale de la compétition qui se déroulera à Nyon en Suisse.

Les qualifiés pour les 1/16e de finale de la Ligue Europa :

Groupe A : Villarreal (ESP), Astana (KAZ)

Groupe B : Dinamo Kiev (UKR), Partizan Belgrade (SER)

Groupe C : Braga (POR), Ludogorets (BUL)

Groupe D : AC Milan (ITA), AEK Athènes (GRE)

Groupe E : Atalanta Bergame (ITA), Lyon (FRA)

Groupe F : Lokomotiv Moscou (RUS), FC Copenhague (DAN)

Groupe G : Steaua Bucarest (ROU), Viktoria Plzen (RTC)

Groupe H : Arsenal (ANG), Etoile Rouge Belgrade (SER)

Groupe I : Red Bull Salzbourg (AUT), Olympique de Marseille (FRA)

Groupe J : Östersunds (SUE), Athletic Bilbao (ESP)

Groupe K : Lazio Rome (ITA), Nice (FRA)

Groupe L : Zenit Saint-Pétersbourg (RUS), Real Sociedad (ESP)

Les équipes reversées de la Ligue des champions : CSKA Moscou (RUS), Celtic (ECO), Atlético (ESP), Sporting (POR), Spartak Moscou (RUS), Naples (ITA), RB Leipzig (ALL), Borussia Dortmund (ALL)