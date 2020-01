Depuis juin dernier, le LOSC a scellé un partenariat avec la formation portugaise de Belenenses. Ainsi, six joueurs appartenant au club nordiste ont rejoint le Portugal depuis cette union, dont cinq sous forme de prêts (Koffi, Ouro-Sama, Show, Faraj et Brym). Mais il semblerait que le président lillois Gérard Lopez voit beaucoup plus loin que ce partenariat d’une saison pour sévir au Portugal.

Ainsi, l’homme fort des Dogues ainsi que Luis Campos se trouvaient mercredi soir à la conférence de presse de candidature de Vitor Hugo Valente, président sortant du Vitoria Setubal. Le soutien de Lopez n’est pas anodin. Selon les informations de la Voix du Nord, Gérard Lopez souhaiterait en effet investir rapidement dans le capital de l’actuel douzième du championnat lusitanien. Vendredi soir, l’assemblée générale du Vitoria Setubal délivrera son verdict.