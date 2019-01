Hier, Lionel Messi et Luis Suarez ont permis au FC Barcelone de s’imposer sur la pelouse de Getafe (2-1). Encore une fois décisifs, les deux hommes comptent respectivement 16 buts et 12 réalisations en Liga. Duo le plus décisif du championnat, il fait mieux que de nombreuses équipes espagnoles.

C’est simple, depuis le début de la saison, seul Séville (31) et Levante (30) font mieux tandis que le Celta Viga fait aussi bien (28). Le Real Madrid - qui souffre particulièrement du départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus - fait moins bien que les deux hommes avec 26 buts inscrits. C’est d’ailleurs la pire disette des Merengues depuis l’exercice 1993-1994. Le constat est le même pour l’Atlético de Madrid et ses 26 réalisations.