Dans le cadre de la quatorzième journée de Premier League, Liverpool accueille son ennemi juré Everton à Anfield Road. Un derby qui s’annonce passionnant tant les deux équipes se trouvent dans de bonnes dispositions en championnat. Côté Reds, Jürgen Klopp et les siens doivent enchaîner pour rester dans le sillage de Manchester City.

Pour y parvenir, le technicien allemand doit composer avec l’absence de Jordan Henderson (suspendu) et aligne un traditionnel 4-3-3 avec Fabinho dans l’entrejeu et le trio Firmino, Mané, Salah. De son côté, Everton sixième tentera de rafler la mise à Anfield et prendre ainsi ses distances avec Manchester United. Marco Silva opte ainsi pour un 4-2-3-1 avec Richarlison en pointe. A noter la titularisation de Lucas Digne dans le couloir gauche de la défense des Toffees.

Les compositions officielles

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Shaqiri - Salah, Firmino, Mané

Everton : Pickford - Coleman, Keane, Mina, Digne - André Gomes, Gueye - Walcott, Sigurdsson, Bernard - Richarlison