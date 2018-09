Jürgen Klopp aime ses joueurs par dessus-tout et le technicien allemand de Liverpool l’a démontré à nouveau en conférence de presse. Interrogé sur le début de saison décevant de Mohamed Salah (deux buts marqués en cinq matchs de Premier League), l’entraîneur des Reds a désamorcé la bombe ce vendredi avant la réception de Southampton.

« Salah est vraiment prêt à travailler pour l’équipe et c’est une situation normale d’avoir des périodes où on ne marque pas. Il a été fantastique sur le repli défensif. Il est en pleine forme et la finition c’est quelque chose que vous ne pouvez pas tout le temps maîtriser. Avec Mo tout va bien. Il a perdu le ballon avant le deuxième but contre le PSG mais ce fut un match intense. Il prend juste son temps cette saison, tout comme il l’a fait la saison dernière, » a ainsi expliqué Klopp.