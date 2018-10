Demain, les deux leaders de Premier League, Liverpool et Manchester City, s’affronteront à Anfield, dans le choc de la 8e journée (17:30, à suivre sur notre live commenté). Le coach des Reds, Jürgen Klopp, retrouvera son homologue Pep Guardiola, un adversaire qui lui a bien réussi dans le passé, que ce soit en Allemagne, outre-Manche ou en Ligue des Champions (sept victoires). En conférence de presse, relayée par le Telegraph, le technicien allemand a tout de même encensé les Citizens, champions d’Angleterre en titre.

« Ils sont si forts. Cette équipe avec le club, l’argent qu’ils ont et ce manager sont exceptionnels. C’est un bon match, une bonne combinaison. Cela en fait la plus grande force du moment - avec le PSG - dans le football mondial. Nous devons nous battre et lutter avec eux pour différentes choses en Championnat et peut-être de la Ligue des Champions, à un moment donné, si cela se reproduit. » Ce weekend, l’une des deux équipes pourrait prendre un avantage de trois points. Une avance bienvenue dans la course au titre.