Dans des propos rapportés par Sky Sports, l’entraîneur de Liverpool s’est exprimé sur le mercato hivernal. Il a confirmé qu’il ne ferme pas la porte à des arrivées, notamment si son effectif subit de nouvelles blessures dans les prochaines semaines.

« Je suis très heureux de ce que j’ai, mais je l’ai toujours dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je laisse la porte ouverte. Si des choses se passent, il faudra se pencher dessous. Un nombre monstrueux de matchs arrive. C’est important de pouvoir réagir. Si quelque chose change radicalement, on devra se pencher dessus mais si rien n’arrive, on ne fera rien », a expliqué le tacticien allemand.