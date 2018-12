Alberto Moreno, ciblé par l’Olympique de Marseille, a ouvert la porte à un départ jeudi. En effet, lors d’un entretien accordé à l’émission El Transistor sur la Onda Cero, l’Espagnol s’est clairement plaint de son manque de temps de jeu, expliquant qu’il regarderait les offres en janvier. Ce à quoi Jürgen Klopp a répondu en conférence de presse.

« Ma porte peut ne pas être totalement ouverte, mais si quelqu’un veut me parler, elle l’est. Si on ne me parle pas, alors elle est fermée. Le fait qu’Alberto ne soit pas content de ne pas jouer, c’est normal. Le plus important est qu’il ne montre jamais cela à l’entraînement. C’est un professionnel fantastique », a ainsi déclaré Jürgen Klopp.