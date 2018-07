C’est officiel depuis hier. Arrivé en provenance de Stoke City contre un chèque de 14,7 millions d’euros, le Suisse Xherdan Shaqiri a signé un contrat de cinq ans à Liverpool, après la traditionnelle visite médicale. Il en a profité pour dire ses premiers mots en tant que joueur des Reds.

« Je suis très content d’être ici. C’est un grand club avec une grande histoire, de grands joueurs et un entraîneur fantastique. Donc, je suis vraiment heureux d’être ici. En tant que joueur, vous voulez toujours être sur la plus grande scène du football. Il y a quelques années, j’ai voulu venir, mais cela ne s’est pas fait. Je suis vraiment content d’être enfin là. Je veux aussi m’améliorer, je veux être avec les meilleurs et je veux gagner des titres. » Malgré 8 buts et 7 passes décisives en 36 matchs de championnat, il n’a pas pu empêcher la relégation de Stoke en Championship la saison dernière.