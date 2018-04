Actuel meilleur buteur de la Premier League avec 30 pions, Mohamed Salah n’en finit plus de surprendre du côté de Liverpool. Auteur d’une saison hors norme, l’ailier égyptien ne se fixe aucune limite pour cette fin d’exercice. Situé à une longueur des marques établies par Cristiano Ronaldo (2008-2009) et Luis Suarez (2013-2014), il peut toujours espérer battre le record de buts en Premier League, actuellement détenu par Andy Cole et Alan Shearer (34).

Des statistiques impressionnantes pour le joueur arrivé cet été en provenance de l’AS Rome. Interrogé par Sky Sports, Mohamed Salah a avoué être concerné par les récompenses individuelles en cette fin de Premier League et espère remporter le soulier d’or : « Comme vous pouvez le voir sur les derniers matchs, les joueurs essaient de beaucoup m’aider maintenant pour marquer des buts. Je sais maintenant que je suis en course pour le soulier d’or, c’est un prix individuel, mais cela aide aussi l’équipe à marquer des points. »