Après des semaines d’attente, Riyad Mahrez va a priori pouvoir quitter Leicester cet été 2017. En sélection nationale depuis quelques jours, l’international algérien a été autorisé à quitter les Fennecs par la FAF qui a publié un communiqué tard dans la nuit sur son site officiel.

« L’international algérien de Leicester City FC, Riyad Mahrez, actuellement en stage avec la sélection nationale à Sidi-Moussa afin de préparer la double confrontation contre la Zambie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, a été autorisé par le sélectionneur national, M. Lucas Alcaraz, et par la Fédération algérienne de football à effectuer un déplacement express en Europe afin d’officialiser jeudi son transfert vers son nouveau club. La sélection s’envolera donc sans lui jeudi matin vers Lusaka pour y affronter la Zambie samedi à 15h00 heure locale (14h00 heure algérienne) ». Outre Arsenal, Chelsea et la Roma, Mahrez a été associé mercredi au Barça par AS. On en parle comme plan B en cas d’échec du dossier Coutinho.