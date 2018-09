Blessé lors d’un entraînement mi-août, Kevin De Bruyne a été touché « au ligament latéral du genou droit ». Absent environ trois mois comme annoncé par Manchester City, l’international belge a donc fait un peu plus d’un tiers du chemin. Interrogé en conférence de presse ce vendredi avant le match contre Brighton (samedi à 16h, 7e journée de Premier League), Pep Guardiola a évoqué son milieu et celui-ci pourrait revenir plus vite que prévu.

« Il réalise les dernières étapes (de son retour, ndlr). Il va commencer à participer à l’entraînement dans les prochains jours, je pense. Tout va bien », a lâché le technicien espagnol devant la presse comme le relaye Sky Sports. L’entraîneur de 47 ans en a profité pour également donner des nouvelles de Benjamin Mendy, lui aussi touché au genou, et a expliqué que tout se passait bien pour l’international français, sans en dire plus.