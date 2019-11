Unai Emery est dans une position très inconfortable du côté d’Arsenal. Annoncé sur la sellette, l’Espagnol pourrait même ne pas prolonger l’aventure la saison prochaine. Aujourd’hui, les médias anglais avancent même que le board des Gunners aurait déjà trois noms en tête pour la succession du Basque. Parmi ces pistes figure le nom de l’adjoint de Pep Guardiola à City, Mikel Arteta. Déjà annoncé dans le viseur londonien, l’ancien milieu du PSG - qui a joué chez les Gunners entre 2011 et 2016 - est-il prêt à lâcher les Citizens ?

Interrogé à ce sujet, Guardiola l’a joué beau joueur. « Bien sûr qu’il sera entraîneur un jour. J’aimerais qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. Mais sa vie c’est sa vie et ses envies professionnelles sont ses envies. Quand il était joueur, il avait une vision incroyable du terrain. C’est un être humain incroyable. Je lui ai dit quelques mois seulement après avoir commencé notre collaboration qu’il serait un jour coach », a-t-il déclaré en conférence de presse.