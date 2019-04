Ce soir, les deux clubs de Manchester s’affronteront à Old Trafford dans un derby qui s’annonce tendu (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site), car il comporte de nombreux enjeux, avec d’un côté City qui lutte pour le titre, et de l’autre United qui devra se battre pour finir en C1. En conférence de presse hier, l’entraîneur de MU, Ole Gunnar Solskjær, avait indiqué que : « Quand nous gagnerons le ballon, nous devrons être prêts pour leurs agressions, car ils vont vous casser les talons et vous donner des coups de pieds. Ils ne nous permettront pas de contre-attaquer facilement car il y aura des fautes, je n’ai absolument aucun doute. Ils nous arrêteront aussi haut qu’ils le peuvent, je pense. »

Son homologue des Citizens, Pep Guardiola, lui a répondu, dans des propos relayés par RMC Sport : « A-t-il vraiment dit cela (quand un journaliste lui a rapporté les déclarations d’Ole Gunnar Solskjær, ndlr) ? Alors on va leur faire des fautes ? Je n’aime pas ça. Non, mon équipe n’est pas construite pour ça, pas du tout. Je n’ai jamais préparé de match en dix saisons en tant que manager qui réfléchisse à ce genre de choses. Jamais. Les joueurs peuvent en parler mieux que moi, les joueurs que j’ai eu à Barcelone, au Bayern Munich et ici. Je n’ai jamais dit à un joueur de faire des fautes pour éviter quelque chose. C’est pour cette raison (pour influencer les arbitres), bien sûr (que Solskjær a dit cela) ! »