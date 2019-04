Âgé de seulement dix-huit ans, Mohanad Ali fait déjà sensation du côté de l’Irak. International depuis plus d’un an, l’attaquant de pointe, déjà ultra populaire sur les réseaux sociaux, attire les convoitises de très grands noms européens. De quoi enflammer les dirigeants de son club, qui flairent déjà le jackpot, en témoignent les propos de son entraîneur Nebojša Jovović : « Oui, Mohanad Ali fait l’objet d’une offre de Manchester City. Il a toutes les qualités pour s’adapter et réussir en Angleterre. »

Décidé à l’envoyer en Europe, l’Al-Shorta SC se heurte depuis plusieurs semaines au refus de son joueur, qui rejette l’idée de rallier le vieux continent, malgré plusieurs propositions très alléchantes venues de la Juventus ou encore de Galatasaray. Dernier arrivé sur le dossier, Manchester City espère faire changer d’avis le jeune attaquant. Alors qu’ils affichent des arguments d’ores et déjà convaincants pour la direction du club de Bagdad, les Citizens discutent désormais avec l’entourage de Mohanad Ali afin de le convaincre de rejoindre l’Angleterre dès cet été. Une décision qui arrangerait finalement tout le monde, sauf peut-être le joueur, qui préférerait signer à Al-Ain (Abou Dabi).

Al-Shorta manager Nebojša Jovović :

"Yes, Mohanad Ali has a real offer from @ManCity, and he has the ability to succeed and adapt. He is the Batistuta of Asian football. I wish him success with what comes." pic.twitter.com/Xn5bX1erEE

— Soccer Iraq (@SoccerIraq) 17 avril 2019