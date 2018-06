Considéré très tôt comme un jeune talent en Allemagne, Max Meyer n’a pour le moment pas su confirmer les espoirs entrevus. Avec son club formateur de Schalke 04, l’histoire s’est mal terminée et le numéro 10 de formation, désormais repositionné en 6, est libre de tout contrat. Une aubaine pour les clubs européens qui pourront donc l’accueillir pour pas un rond. Car il est important de rappeler qu’il n’a que 22 ans et que son talent n’a pas disparu du jour au lendemain.

Plusieurs grands clubs européens ont coché son nom sur leur short-list. On retrouve notamment le Milan AC, l’Atlético Madrid, Arsenal, Liverpool et Fenerbahçe, mais pour le moment, aucun n’est encore passé à l’action. D’après Bild, son nom est également annoncé du côté de l’Olympique de Marseille. Cette rumeur n’est pas nouvelle, mais le quotidien allemand souligne une fois de plus que les bonnes relations entre son agent Roger Wittman (le même que Luiz Gustavo) et le club phocéen rendent l’opération possible. Reste à savoir si l’OM souhaite réellement passer à l’action.