« Max Meyer va quitter le Schalke 04 définitivement cet été. Nous traitons la situation de manière très professionnelle. On se quitte bons amis », avait déclaré Christian Heidel, le directeur sportif de Schalke 04, le 26 avril dernier. Bons amis ? Pas tant que ça puisque le club de la Ruhr a suspendu le milieu offensif devenu milieu défensif cette saison jusqu’à la fin de saison. Son refus de prolonger son contrat a tendu les relations, d’autant que son agent Roger Wittman n’est pas très apprécié du côté de Schalke.

Max Meyer peut donc tranquillement chercher un nouveau club, mais là aussi, rien n’est simple. A 22 ans, il semble devoir quitter l’Allemagne pour rebondir. Comme l’explique Bild, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ne sont pas intéressés. Des clubs comme Hoffenheim ne peuvent pas payer son salaire et le RB Leipzig a publiquement assuré qu’il n’était pas sur le coup. C’est là que cela devient plus intéressant. L’agent du joueur, le fameux Roger Wittman, n’est autre que le représentant d’un certain Luiz Gustavo.

Bild écrit ainsi qu’il possède d’excellentes relations avec l’OM depuis ce transfert, ce qui placerait le club phocéen parmi les destinations possibles pour l’international allemand (4 sélections). Libre de tout contrat, Meyer pourrait-il être jugé comme une affaire intéressante par les dirigeants olympiens ? Son profil ressemble à celui de Maxime Lopez, qui devrait rester au club. L’OM devra faire face dans ce dossier, s’il le souhaite, à des clubs italiens et anglais.