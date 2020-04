Alors que le football est à l’arrêt, les fans se consolent avec des rediffusions de matches légendaires ou se plongent dans des films ou séries en lien avec leur sport fétiche. Dans cette période de confinement, deux reporters-voyageurs viennent de balancer en libre accès sur YouTube le deuxième épisode d’un projet un peu fou : Derby Explorer. Série documentaire originale née début 2019 et parrainée par le gardien de l’OL Anthony Lopes, Derby Explorer propose de partir à la découverte des derbys les plus insolites de la planète. Après Séville, le duo composé de Vincent Serrano et Yannick Taleb a posé son sac à Rosario, berceau de nombreux cracks argentins, dont Léo Messi, pour assister au chaud derby entre les Newell’s Old Boys et Rosario Central.

GoPro vissée à la ceinture, le duo se balade dans une ville dont le coeur bat au rythme de ses deux clubs. Entre rencontres et traditions, les deux Lyonnais racontent une semaine de derby, en 26 minutes. Une aventure humaine en compagnie d’Alejandro, Agustín, Patricio ou encore Chelito Delgado, ancien joueur de l’OL, personnages attachés à leur ville et à leur club. Projet soutenu par Infinity Nine Media, société de production de Tony Parker et Nicolas Batum, Derby Explorer n’en est qu’à ses prémices. Les deux voyageurs espèrent encore faire découvrir le Fla-Flu de Rio, le Penarol-National de Montevideo, le Raja-Wydad Casablanca de Casablanca, le KR-Valeur de Reykjavik, l’ASEC Mimosas-Africa Sports d’Abijan, le Ararat-Alashkert FC d’Erévan et le Persepolis-Esteghlal de Téhéran. Mais pour réaliser leur objectif de tourner une saison complète, les deux trentenaires doivent trouver un diffuseur. Plateformes, télévisions, manifestez-vous !

La chaîne YouTube de Derby Explorer.