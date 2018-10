L’ère Thierry Henry a commencé depuis ce week-end à Monaco. Nacer Chadli et Youri Tielemans, qui côtoient le champion du Monde 1998 depuis deux ans maintenant en sélection de Belgique, ont évoqué son arrivée sur le banc du club princier au sortir du nul des Diables Rouges ce mardi face aux Pays-Bas (1-1). « Ce sera un peu spécial pour Youri et moi. Après deux ans avec lui, on va le retrouver dans un autre rôle. Je me réjouis de voir ça. Il a été notre T3 puis notre T2 (3e puis 2e adjoint, ndlr). Là, il devient l’entraîneur principal. Il faudra s’adapter, la relation sera différente. On l’appelait Titi. Ce sera Coach maintenant », a indiqué l’ancien de WBA à La Dernière Heure avant de poursuivre.

« On repart tous sur un pied d’égalité. Je ne vais pas être titulaire parce qu’on se connaît bien depuis deux ans. La preuve, c’est qu’il ne nous tenait pas au courant de l’évolution du dossier avec Monaco. Il a géré ça de manière très professionnelle avant le match contre la Suisse. Il ne voulait perturber personne », a confié le gaucher. Tielemans se ravit de le retrouver sur le Rocher. « On ne l’a d’ailleurs plus entendu depuis son départ après la Suisse. Je me réjouis de le retrouver, même si ça fera un peu bizarre. On voit déjà qu’il a laissé un vide en équipe nationale après deux ans. J’ai raté des trucs que je ne devais pas. Je sais que ces pertes de balle doivent sortir de mon jeu. J’espère continuer à évoluer dans le bon sens avec le nouveau coach. Mais le plus important, c’est de commencer à prendre des points en championnat », a conclu l’ancien d’Anderlecht. À l’ancien Gunner de jouer.