Il est de retour ! Après des années passées à l’étranger pour sa carrière de joueur et puis pour préparer son futur parcours d’entraîneur, Thierry Henry revient dans l’hexagone. Et pas n’importe où ! Il retourne sur le Rocher, là où tout a commencé pour lui. Formé par le club asémiste au milieu des années 90, il y effectue ses premières sorties chez les professionnels, raflant même un titre de champion de France de D1 (l’ancien nom de la Ligue 1) en 1997. Il quitte l’ASM pour la Juventus contre 11,5 M€ deux ans plus tard après avoir marqué 28 buts.

Sa riche carrière de joueur le mènera plus tard à Arsenal, puis à Barcelone, à New York avant de se reconvertir. D’abord consultant pour la chaîne anglaise Sky Sports où il livre ses analyses sur la Premier League, il passe en parallèle ses premiers diplômes d’entraîneur, dirigeant au passage les U19 des Gunners. En 2016, il passe une nouvelle étape dans sa carrière en étant promu 3e adjoint de Roberto Martinez avec la sélection de Belgique. Avec les Diables Rouges, il termine à la 3e place de la Coupe du Monde 2018.

Henry remercie Monaco

Cet été, son nom est revenu avec insistance du côté d’Aston Villa, puis de Bordeaux. Il avait finalement décidé de rester avec la Belgique. Seulement les mauvais résultats sportifs de Monaco en championnat et en Ligue des Champions ont contraint les dirigeants à éjecter Leonardo Jardim, pourtant en place depuis 4 ans avec le succès qu’on lui connaît. Il fallait chercher un nouveau coach alors quoi de plus clinquant que de faire appel au meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Les discussions n’auront pas duré bien longtemps puisqu’après trois jours de négociations, Monaco a officialisé la nouvelle, ce qui a ravi Thierry Henry sur le site du club. « En premier lieu je remercie l’AS Monaco de me donner l’opportunité d’entraîner l’équipe de ce club si particulier pour moi. Je suis à la fois très heureux de revenir à l’AS Monaco et extrêmement déterminé à relever les défis qui nous attendent. J’ai désormais hâte de rencontrer les joueurs pour commencer à travailler tous ensemble. »

Il a eu de nombreuses offres avant Monaco

Il a profité de son compte Twitter également pour compléter son message. « J’ai eu la chance de recevoir des offres très attrayantes au cours des derniers mois mais Monaco a une place à part pour moi. Ayant débuté ma carrière avec ce grand club, c’est un joli clin d’œil du destin d’avoir la chance de démarrer ma carrière à Monaco. Je suis incroyablement excité d’avoir cette opportunité, mais maintenant le travail doit commencer. Je ne peux pas attendre plus longtemps. » Henry est pour le moment accompagné par Joao Carlos Valado Tralhao, entraîneur des U23 du Benfica Lisbonne, et Patrick Kwame Ampadu, coach à l’Academy d’Arsenal.