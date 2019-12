En conférence de presse hier, Leonardo Jardim n’a pas pu échapper à quelques questions au sujet du mercato. Le technicien portugais a tout d’abord été interrogé au sujet de la situation de Gabriel Boschilia et Henry Onyekuru. Deux joueurs qui n’entrent plus dans les plans du club. « Ma position est toujours celle du club. Moi, je suis entraîneur de l’AS Monaco. Je défends toujours les décisions de la direction du club. Ils ne sont pas là aujourd’hui, mais peut-être qu’ils seront là les prochaines semaines ». Puis, quand il lui a été demandé si les deux joueurs allaient partir cet hiver, il a répondu : « Cette question n’est pas pour moi. C’est plus pour la direction ». Sa réponse a été quasiment la même quand les journalistes lui ont demandé d’évoquer le mercato hivernal.

« Je ne parle pas de mercato. Vous connaissez bien, ce sont des responsabilités qui appartiennent à Oleg (Petrov). Il en a déjà parlé en public ». Toutefois, il a accepté d’en dire un peu plus quand on lui a demandé s’il aurait son mot à dire sur le recrutement. « Oleg connaît tout. On a une organisation au club, une organisation avec beaucoup de personnes qui travaillent toujours pour chercher les meilleurs joueurs, les solutions. Vous savez très bien que je connais les choses. Mais le plus gros de mon travail est de faire les entraînements, choisir les joueurs pour le match, établir une stratégie, etc...(...) Cette décision appartient au club. Bien sûr, nous avons beaucoup de joueurs de qualité ici. Je crois que le club fait confiance à tous les joueurs qui sont là. Nous avons besoin de travailler. Je leur fais confiance aussi ». Enfin, il a été beaucoup moins bavard quand il a été invité à en dire plus sur les secteurs où l’ASM souhaiterait se renforcer. « On va en parler après cette période de trois matches ». Affaire à suivre donc...