Libre de tout contrat depuis le 30 juin et son départ de l’OL, Rachid Ghezzal (25 ans) s’est engagé en faveur de Monaco ce lundi. L’international algérien a signé un contrat de 4 ans. Il s’est aussi confié au site internet de son nouveau club pour expliquer son choix de rejoindre le champion de France où la concurrence sera rude.

« J’ai l’ambition de jouer au plus haut niveau national et international or le projet sportif de Monaco, qui est tenant du titre et a été jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions, est fantastique. Après plusieurs saisons à Lyon, j’avais besoin d’un nouveau challenge. Tout est réuni ici pour que l’on fasse une grande saison. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et débuter l’entraînement. »