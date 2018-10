Ce ne sont pas des débuts rêvés pour Thierry Henry. Le nouvel entraîneur monégasque, présenté à la presse mercredi, doit relever une équipe bien mal en point depuis le début de saison. Et pour preuve, sous Leonardo Jardim cette saison, l’ASM n’a gagné qu’un seul match, en ouverture à Nantes (3-1). Depuis, c’est bien plus difficile, et le club du Rocher est privé de nombreux éléments.

En effet, en plus de Willem Geubbels, Rony Lopes, Pietro Pellegri, Diego Benaglio, Kévin N’Doram, Jemerson ou encore Andrea Raggi, Thierry Henry sera privé de Danijel Subasic pour son premier match à la tête du club. Le portier croate soignerait actuellement sa cuisse droite et ne sera pas du déplacement à Strasbourg. Deux gardiens seraient en ballottage favorable pour samedi selon L’Equipe : Seydou Sy et Loïc Badiashile. Reste à savoir sur lequel misera Thierry Henry, à quelques jours d’un déplacement à Bruges en Ligue des Champions, capitale pour la survie du club en Coupe d’Europe.