Alors que Liverpool, Manchester City, Tottenham et Arsenal ont fait leur début en Premier League, les deux autres représentants du Big 6, Chelsea et Manchester United se retrouvent pour le compte de la première journée. Un premier choc déjà passionnant.

A domicile, Manchester United s’articule dans un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw composent la défense. Scott McTominay et Paul Pogba forment le double pivot. Seul en attaque, Marcus Rashford est soutenu par Andreas Pereira, Jesse Lingard et Anthony Martial.

De son côté, Chelsea peut compter sur Kepa Arrizabalaga dans les cages. Devant lui, César Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Emerson Palmieri prennent place. Jorginho évolue au coeur du jeu avec Mateo Kovacic. Pedro, Mason Mount et Ross Barkley sont associés derrière Tammy Abraham.

Les compositions :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Pogba - Pereira, Lingard, Martial - Rashford

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson - Jorginho, Kovacic - Pedro, Mount, Barkley - Abraham

