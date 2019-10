Dans le cadre de la 9e journée de Premier League, Manchester United va accueillir Liverpool à Old Trafford pour le choc du week-end (dimanche à 17h30, à suivre en direct sur notre site). Douzièmes, les Red Devils n’ont plus le droit à l’erreur, eux qui restent sur une série de trois matches sans victoire. Mais pour cette rencontre importante, Ole Gunnar Solskjær va être privé de deux cadres.

Comme l’explique Sky Sports ce mercredi, David de Gea (adducteurs) et Paul Pogba (cheville) vont manquer cette rencontre. C’est ce qu’a expliqué l’entraîneur norvégien au média britannique. « David a besoin d’un scan. Je pense qu’il sera forfait. Ça y ressemblait (un forfait) de toute façon à en juger par ce qui s’est passé hier soir », a expliqué Solskjær avant de parler du milieu français : « il a peut-être besoin de quelques semaines de repos. Donc j’espère que ça ne sera pas trop long, mais il ne jouera pas ce match, non. »

Ole has discussed the availability of @D_DeGea, @AnthonyMartial, @PaulPogba and @AWBissaka ahead of #MUNLIV...

— Manchester United (@ManUtd) October 16, 2019