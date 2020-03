La Premier League a beau être à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, Paul Pogba (27 ans) continue de faire parler de lui ces derniers temps. Après Dimitar Berbatov, qui a défendu l’international tricolore, et une ancienne gloire de Liverpool, qui l’a critiqué, c’est au tour d’Emmanuel Petit de s’exprimer sur le milieu de terrain de Manchester United. L’ancien joueur d’Arsenal a comparé son compatriote avec la recrue hivernale Bruno Fernandes (25 ans), nommé joueur du mois de février en PL après son arrivée en provenance du Sporting CP en janvier.

« Il (Bruno Fernandes, ndlr) a eu un impact énorme. En l’espace de deux mois, il est devenu la meilleure recrue du mercato hivernale. Il a vraiment eu un gros impact. C’est comme s’il était au club depuis six ans. Il a changé les mentalités dans le vestiaire. C’est difficile de faire ça quand on arrive en cours de saison. (Ce que fait Bruno Fernandes), c’est ce que Paul Pogba aurait dû faire quand il est revenu à Manchester United. C’est ce qu’il aurait dû faire en tant que leader sur le terrain », a estimé le champion du monde 1998 dans des propos rapportés par le Mirror. Emmanuel Petit a fini par avouer qu’il espère voir Bruno Fernandes et Paul Pogba associés dans l’entrejeu de MU. Et qu’il est convaincu que cela peut fonctionner.