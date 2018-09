Entre Paul Pogba et José Mourinho, la guerre est déclarée. Privé du brassard de capitaine et non convoqué pour le match de Carabao Cup contre Derby County (2-2, 7 tab 8, le milieu de terrain français est plus que jamais annoncé sur le départ par la presse anglaise.

Car les relations entre les deux hommes sont plus que jamais tendues. La preuve avec cette vidéo publiée par Skysports sur son compte Twitter. Une vidéo montrant l’arrivée de Pogba à l’entraînement de ce matin et l’accueil que lui a réservé Mourinho. Si personne ne sait ce que les deux protagonistes se sont dit, le regard noir du champion du monde en dit long sur le ton de son échange avec le Special One.